Без страховки: Джаред Лето залез на стену отеля в Берлине
Джаред Лето залез на стену отеля в Берлине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru
Его ловкости в 51 год уже многие позавидовали.
Рок-звезда Джаред Лето впечатлил фанатов навыками скалолазания. Вот только покорить он решил отель в Берлине.
Певец и оскароносный актер забрался по отвесной стене на высоту нескольких метров, сделав это без какой-либо страховки. Зачем он туда поднялся — пока неизвестно, но его ловкости в 51 год уже многие позавидовали.
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