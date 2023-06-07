Без страховки: Джаред Лето залез на стену отеля в Берлине

Его ловкости в 51 год уже многие позавидовали.

Рок-звезда Джаред Лето впечатлил фанатов навыками скалолазания. Вот только покорить он решил отель в Берлине.

Певец и оскароносный актер забрался по отвесной стене на высоту нескольких метров, сделав это без какой-либо страховки. Зачем он туда поднялся — пока неизвестно, но его ловкости в 51 год уже многие позавидовали.