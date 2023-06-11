Пока сами не скажем, никто не узнает: рэпер ST призвал помогать брендам в России

Артист не считает правильным тратить большие деньги на одежду зарубежных брендов.

Рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, призывает соотечественников чаще носить одежду российских производителей. Об этом он эксклюзивно заявил корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое радио ДВИЖ».

«Нужно объяснить нашим людям, что они очень много рекламируют, нося на себе, различные бренды. Пусть это будут российские бренды. И если они по какой-то причине готовы платить большие деньги за одежду западную, нужно научиться платить эти же деньги за одежду российскую», — убежден рэпер.

По его мнению, прежде всего россияне сами должны начать заявлять о хорошем производстве и качественных вещах в нашей стране и всячески поддерживать отечественных дизайнеров, и только потом на это обратят внимание люди за рубежом.

«А ко всем, кто производит одежду, ребят, делайте, пожалуйста, это качественно», — заключил ST.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST заявил о наступлении прекрасного времени для развития бизнеса в России.