Пока сами не скажем, никто не узнает: рэпер ST призвал помогать брендам в России

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 21 0

Рэпер ST призвал соотечественников поддерживать российских дизайнеров

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист не считает правильным тратить большие деньги на одежду зарубежных брендов.

Рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, призывает соотечественников чаще носить одежду российских производителей. Об этом он эксклюзивно заявил корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое радио ДВИЖ».

«Нужно объяснить нашим людям, что они очень много рекламируют, нося на себе, различные бренды. Пусть это будут российские бренды. И если они по какой-то причине готовы платить большие деньги за одежду западную, нужно научиться платить эти же деньги за одежду российскую», — убежден рэпер.

По его мнению, прежде всего россияне сами должны начать заявлять о хорошем производстве и качественных вещах в нашей стране и всячески поддерживать отечественных дизайнеров, и только потом на это обратят внимание люди за рубежом.

«А ко всем, кто производит одежду, ребят, делайте, пожалуйста, это качественно», — заключил ST.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST заявил о наступлении прекрасного времени для развития бизнеса в России.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:51
«Она разная»: дочь Ларисы Долиной рассказала, как чувствует себя рядом с матерью
13:42
«Искажение истинной картины»: Польша открестилась от подрывов «Северных потоков»
13:31
Пока сами не скажем, никто не узнает: рэпер ST призвал помогать брендам в России
13:28
Легковушка разлетелась на части и сгорела после ДТП с фурой в Калмыкии — видео с места
13:22
Звуки боя не смолкают: как казаки атаки ВСУ под Соледаром отбивали
13:13
«Имеет право»: за наследство Градского будет бороться еще один родственник

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги
«Боялись спугнуть удачу»: Романоф и Лолита не сотрудничали несколько лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео