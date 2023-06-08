В Подмосковье прохожий спас ребенка из горящей машины

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Алексей Панков
Алексей Панков 28 0

Где находились родители пострадавшей девочки не уточняется.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Charles M. Vella; 5-tv.ru

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В подмосковном ступино мужчина вытащил 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. 

ЧП произошло в одном из дворов на улице Чайковского. Запертый ребенок сидел в машине без возможности выбраться самостоятельно.

Когда прохожий увидел пожар, то схватил кирпич и, разбив стекло багажника, помог девочке спастись. Жителям близлежащих домов удалось погасить пламя до прибытия пожарных. Где в этот момент были родители ребенка, не уточняется.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток, которого подожгли во дворе на юге Москвы, находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачам пришлось вскрывать грудную клетку, чтобы ребенок мог дышать. Также подростку пришлось срезать кожу, чтобы восстановить кровообращение. В ближайшее время мальчика ждет операция на глаза.

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В Подмосковье прохожий спас ребенка из горящей машины

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