Фантастический фильм «Сквозь время» выйдет в прокат 15 июня
Режиссер Александр Богуславский взял за основу рассказ братьев Стругацких.
Фото, видео: 5-tv.ru
На российские экраны выходит фантастический триллер «Сквозь время». Режиссер Александр Богуславский взял за основу рассказ братьев Стругацких.
Его герои оказываются на острове, не отмеченном на карте. Он укрыт таинственным туманом, в котором одновременно существует прошлое и будущее. Премьера фильма состоится через неделю, но корреспондент «Известий» Николай Никулин его уже посмотрел.
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