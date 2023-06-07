Фантастический фильм «Сквозь время» выйдет в прокат 15 июня

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Режиссер Александр Богуславский взял за основу рассказ братьев Стругацких.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На российские экраны выходит фантастический триллер «Сквозь время». Режиссер Александр Богуславский взял за основу рассказ братьев Стругацких.

Его герои оказываются на острове, не отмеченном на карте. Он укрыт таинственным туманом, в котором одновременно существует прошлое и будущее. Премьера фильма состоится через неделю, но корреспондент «Известий» Николай Никулин его уже посмотрел.

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