Новость о помиловании Сапеги стала полной неожиданностью для ее родных

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Девушка выразила благодарность белорусскому лидеру за «второй шанс» на жизнь.

Новость о помиловании Сапеги стала полной неожиданностью для ее родных

Фото: П/с губернатора Приморского края / ТАСС

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Сообщение о помиловании осужденной в Белоруссии сотрудницы Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в республике) Софьи Сапеги и ее передачи России шокировало ее родственников. Об этом отчим Сапеги сообщил в беседе агентством ТАСС.

Сама Сапега поблагодарила главу Белоруссии Александра Лукашенко за подписание указа о помиловании. По ее словам, белорусский президент буквально подарил ей «второй шанс» на жизнь. Она пообещала больше не ввязываться в приключения, опасные с точки зрения безопасности.

Россиянка была задержана в аэропорту Минска в мае 2021 года из-за якобы возникшей угрозы теракта. Сотрудники правоохранительных органов арестовали ее по подозрению в организации беспорядков. Ей были вынесены обвинительные приговоры по семи статьям. Максимальный срок ее наказания мог составить 12 лет лишения свободы, но девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и суд избрал для нее меру пресечения виде шести лет пребывания в колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель Nexta Роман Протасевич был помилован в Белоруссии. Ранее он был приговорен областным судом Минска к восьми годам заключения в тюрьме.

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