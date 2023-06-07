Уклонистов могут лишить права управлять автомобилем

МВД может запретить россиянам, которые не явились в военкомат по повестке, управлять автомобилем. Информация о проекте приказа появилась на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что запрет будет появляться в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничений в адрес гражданина. Кроме того, уклонисты не смогут получить новое водительское удостоверение. Отмечается, что ограничение будет снято после того, как человек явится в военкомат.

Могут ли мобилизовать Максима Галкина* и грозит ли ему ответственность за отказ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Она будет считаться врученной после того, как ее разместят в личном кабинете на «Госуслугах» или в другой информационной системе. У военнообязанного будет 20 дней для того, чтобы явиться в комиссариат. После этого против него введут санкции.