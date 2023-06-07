Пожар в квартире на юго-западе Москвы унес жизнь пенсионерки

Около 30 человек самостоятельно успели покинуть свои квартиры. Однако без пострадавших и жертвы не обошлось.

В результате пожара в квартире на юго-западе Москвы погиб один человек. Помимо этого пострадали двое. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места ЧП.

Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир на проспекте Вернадского в доме 9/10. Что именно спровоцировало пожар, и какой он был степени, уточняется. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро ликвидировали возгорание. Его площадь составила 30 квадратных метров.

В результате пожара погибла 80-летняя женщина. Одну из пострадавших, ее родственницу, увезли в больницу.

«Около 30 человек самостоятельно вышли из подъезда. К сожалению, пострадало 2 человека и 1 человек погиб», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дежурит карета скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии мальчика, подожженного в Москве.