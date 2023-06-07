В Северной Осетии из огня спасли 12 кавказских овчарок

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Алексей Панков
Алексей Панков 42 0

Ни одно животное в результате возгорания питомника не погибло.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; МЧС России по РСО-Алания; 5-tv.ru

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Пожарные спасли 12 кавказских овчарок из горящего питомника в Северной Осетии. Такой новостью поделилось ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 20:36 7 июля. Команда огнеборцев немедленно выехали на помощь.

Собаки громко звали на помощь. Их лай заглушал даже звуки сирен пожарных машин. Было установлено, что пламя распространилось на территории в 20 квадратных метров. Животных выпустили из клеток и приступили к тушению.

Операция по спасению завершилась успешно. Ни одно животное в результате ЧП не погибло.

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