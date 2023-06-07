Чрезвычайная ситуация: лесные пожары охватили Канаду

Власти назвали это самым страшным летним сезоном за всю историю.

Чрезвычайная ситуация сложилась в Канаде из-за масштабных лесных пожаров. Пламя выжгло более трех миллионов гектаров площади.

Десяткам тысяч человек пришлось эвакуироваться из зоны бедствия. Власти назвали это самым страшным летним сезоном за всю историю.

В городах нулевая видимость, канадский дым даже дошел до США. Нью-Йорк и еще несколько штатов накрывает плотной пеленой, власти сообщают о крайне низком качестве воздуха.