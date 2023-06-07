Чрезвычайная ситуация: лесные пожары охватили Канаду
Дым от лесных пожаров в Канаде дошел до Нью-Йорка
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lars Hagberg; 5-tv.ru
Власти назвали это самым страшным летним сезоном за всю историю.
Чрезвычайная ситуация сложилась в Канаде из-за масштабных лесных пожаров. Пламя выжгло более трех миллионов гектаров площади.
Десяткам тысяч человек пришлось эвакуироваться из зоны бедствия. Власти назвали это самым страшным летним сезоном за всю историю.
В городах нулевая видимость, канадский дым даже дошел до США. Нью-Йорк и еще несколько штатов накрывает плотной пеленой, власти сообщают о крайне низком качестве воздуха.
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