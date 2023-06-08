В Москве наградили лауреатов Национальной премии интернет-контента

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В числе лучших на просторах сети оказались и проекты «Национальной Медиа Группы».

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве наградили лауреатов Национальной премии интернет-контента. Среди номинантов — лучшие социально-значимые игровые, документальные и образовательные работы.

Финалистов определил экспертный совет, а победителей — профессиональное жюри. В числе лучших на просторах сети оказались и проекты «Национальной Медиа Группы». Корреспондент «Известий» Максим Прихода побывал на церемонии.

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