В Москве наградили лауреатов Национальной премии интернет-контента
В числе лучших на просторах сети оказались и проекты «Национальной Медиа Группы».
Фото, видео: 5-tv.ru
В Москве наградили лауреатов Национальной премии интернет-контента. Среди номинантов — лучшие социально-значимые игровые, документальные и образовательные работы.
Финалистов определил экспертный совет, а победителей — профессиональное жюри. В числе лучших на просторах сети оказались и проекты «Национальной Медиа Группы». Корреспондент «Известий» Максим Прихода побывал на церемонии.
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