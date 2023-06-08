Остался без титула: что происходит с новорожденным сыном принцессы Евгении

|
Полина Долгова
Полина Долгова 44 0

Сын принцессы Евгении не стал принцем из-за парламентского акта

Остался без титула: что происходит с новорожденным сыном принцессы Евгении

Фото: www.globallookpress.com / Nieboer

Читайте нас в: Дзен Новости

За что «обделили» малыша Эрнеста?

Некоторые из поклонников британской королевской семьи плохо знакомы с законами. Они искренне не понимают, почему ребенок, которого недавно родила принцесса Евгения, остался без титула.

Ведь кажется, что он должен был стать принцем, как это произошло с детьми Гарри и Меган Маркл. Это звучит логично, так как Гарри — принц, а Евгения — принцесса, он — внук, а она — внучка покойной Елизаветы II.

Значит, их дети должны были бы иметь равные права. Однако на самом деле это не так, объяснил опрошенный изданием Express эксперт.

Как оказалось, наследники находятся не в равном положении именно со стороны закона. Гарри — сын монарха, то есть Карла, а Евгения — всего лишь его племянница.

Согласно парламентскому акту, который приняли еще в XVII веке, называть себя принцессами и принцами могут только дети короля и королевы, а также наследники сыновей монарха.

Поэтому дети Гарри — Арчи и Лилибет — получили титул после смерти Елизаветы. А старший и младший сыновья двоюродной родственницы Евгении — нет.

Так что никакой несправедливости здесь нет. О рождении младшего наследника 33-летняя Евгения заявила на днях: как оказалось, королевская особа стала мамой во второй раз еще на прошлой неделе.

О радостной вести СМИ узнали из социальных сетей, куда та выложила первое фото малыша и его имя — Эрнест Джордж Ронни. Также она сообщила вес новорожденного — 3,22 килограмма. Помимо этого, появился совместный снимок мальчика со старшим братом Огастом, который родился в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем принц Гарри приехал в суд в Лондоне.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

12:26
Патрушев заявил, что народы России и Украины не заинтересованы в конфликте
12:26
По указке с Украины: как ФБР цензурировало сообщения россиян в Twitter
12:19
Спасти невозможно: авто с водителем внутри загорелось в Новосибирске
12:18
На 94-м году жизни скончался актер из «Ангелов Чарли» Пэт Купер
12:16
Politiсо: Запад обсуждает будущее Украины без членства в НАТО
12:14
Российские военные уничтожили радар комплекса ПВО IRIS-T армии Украины

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
Огневое прочесывание: на севере ДНР российские бойцы применяют особую тактику
Бероев вышел в свет с потерявшим ноги в боях за ДНР другом: «Это герои!»
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео