Слабоумие обнаружили у звезды сериала «Улица Коронации» Джулии Гудиер

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Полина Долгова
Полина Долгова 26 0

Муж Джули Гудиер сообщил, что актрисе поставили диагноз «слабоумие»

Слабоумие обнаружили у звезды сериала «Улица Коронации» Джулии Гудиер

Фото: www.globallookpress.com / Joel Goodman

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Врачи не дают никаких обнадеживающих прогнозов.

У актрисы Джули Гудиер обнаружили слабоумие. Об этом сообщил супруг артистки Скотт Бренд.

Он считает, что общественность должна об этом знать. Тем более, поведение 81-летней Гудиер напрямую влияет на характер общения звезды с поклонниками.

«Моей дорогой жене и мне пришлось смириться с этим душераздирающим диагнозом. К сожалению, Джули уже некоторое время страдает слабоумием», — отметил мужчина.

После медицинских обследований стало понятно, что состояние актрисы уже не сможет улучшиться. Бренд объяснил, что в ближайшее время состояние быстро или же постепенно будет ухудшаться, передает The Guardian.

Гудиер известна по роли Бет Линч в мыльной опере «Улица Коронации». Впервые она сыграла там в 1966 году, прежде чем стать верной и незаменимой участницей состава на протяжении более чем 25 лет.

Этот персонаж принес артистке популярность и сделал ее роль одной из самых долгих в телевизионных шоу. После того, как артистка отошла от творческой деятельности, она кратковременно вернулась в 2002–2003 годах на несколько эпизодов.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелобольной Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике.

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Слабоумие обнаружили у звезды сериала «Улица Коронации» Джулии Гудиер

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