«Россия открыта»: о чем Путин говорил на форуме «Формируя будущее»

В рамках форума организована выставка, на которой представлены учебные и методические пособия, а также различное оборудование.

Казань принимает министров образования более чем из 20 стран. На форуме «Формируя будущее» они обсуждают доступность качественного образования и его роль в развитии экономики, а также работу с молодежью, детский отдых и обучение русскому языку за рубежом. К участникам форума обратился президент России Владимир Путин.

«Россия открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования. Готовы делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам», — отметил глава государства.

В рамках форума организована специализированная выставка, на которой представлены учебные и методические пособия, оборудование для кабинетов, лабораторий и предпрофессиональных классов. А на стенде международного детского центра «Артек» можно узнать, как получить путевку во всемирно известный оздоровительный лагерь.