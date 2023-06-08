Годится ей в сыновья: что известно о новом избраннике Волочковой

|
Полина Долгова
Полина Долгова 126 0

Анастасию Волочкову заметили в компании артиста Никиты Китона

Годится ей в сыновья: что известно о новом избраннике Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Молодой человек буквально «прилип» к танцовщице.

Недавно балерина Анастасия Волочкова заявила, что перестала употреблять алкоголь. Однако вскоре звезду застали в компании артиста Никиты Китона с бокалом в руках.

Знаменитость опубликовала снимок в социальной сети, на котором она проводит досуг в кафе в компании мужчины. На столе лежал роскошный букет роз кремового цвета, а в руках Волочкова держала напиток — судя по всему, алкогольный.

По словам знаменитости, с Китоном она познакомилась месяц назад в «Крокус Сити Холле». Танцовщица отметила, что певец активно пытался сблизиться с ней.

Новый друг Волочковой — музыкант Никита КитонНовый друг Волочковой — музыкант Никита Китон. Instagram* / nikita.keaton

«Он ворвался ко мне в гримерку, и теперь мы дружим», — заявляла артистка.

Злопыхатели критикуют диву за дружбу со столь молодым парнем. Они отметили, что 46-летняя звезда годится ему в матери и вместе они выглядят как родственники.

Прежде балерина даже выразила сожаление о том, что познакомилась с музыкантом уже после отдыха на Мальдивах, ведь иначе они смогли бы провести отпуск вместе. Эти откровения знаменитости аудитория восприняла негативно.

Еще недавно Волочкова принимала в своем доме эпатажного певца Прохора Шаляпина. Тогда звезда и призналась, что после отпуска решила завязать с алкоголем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова послала всех на три буквы за вопрос об алкоголе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

17:00
Под Рязанью девушка ушла рожать в лес и оставила малыша одного умирать
16:55
Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим после диверсии на Каховской ГЭС
16:46
Хирурги забыли скальпель внутри больной раком россиянки — фото
16:40
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
16:38
Британия запрещает импорт из Белоруссии золота, цемента и древесины
16:29
Румыния выдворит из страны более 50 российских дипломатов

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«С поп-артистов на оперных суперзвезд»: как Басков повлиял на Алексея Романоф

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео