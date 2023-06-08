Хирурги забыли скальпель внутри больной раком россиянки — фото

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 557 0

Врачи из Екатеринбурга обнаружили скальпель внутри онкобольной женщины

Хирурги забыли скальпель внутри больной раком россиянки — фото

Фото: www.globallookpress.com / Nils Thies / CHROMORANGE

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалисты не только забыли предмет в теле женщины, но и вовремя не обнаружили онкологию.

Хирурги одной из сочинских больниц оставили скальпель внутри пациентки. Об этом 5-tv.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

Медики из отделения гнойной хирургии оперировали больную раком женщину еще зимой. Однако «вещественные доказательства» их работы обнаружили только через несколько месяцев, когда пациентка сделала снимки.

Врачи обнаружили внутри женщины забытый скальпель Врачи обнаружили внутри женщины забытый скальпель. 5-tv.ru

«Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель. Когда женщина полетела в Екатеринбург, местные медики сделали снимки и пришли в ужас», — рассказал собеседник.

У пострадавшей — четвертая стадия рака, она прилетела в Екатеринбург для того, чтобы пройти курс химиотерапии. Женщина вскоре предъявила претензию врачам из Сочи: те признали свою ошибку и предложили «вернуть все на место», то есть извлечь скальпель.

Операция затем действительно состоялась, а инструмент был успешно извлечен. Однако пациентка требует, чтобы хирургов наказали по закону — она написала заявление в Следственный комитет. Врачебный персонал женщина обвинила в халатности: они, по ее мнению, не только оставили инородное тело в ее организме, но и проглядели наличие крупной опухоли.

Ранее 5-tv.ru писал, что мануального терапевта подозревают в нанесении травм пациентке в Крыму.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

17:00
Под Рязанью девушка ушла рожать в лес и оставила малыша одного умирать
16:55
Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим после диверсии на Каховской ГЭС
16:46
Хирурги забыли скальпель внутри больной раком россиянки — фото
16:40
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
16:38
Британия запрещает импорт из Белоруссии золота, цемента и древесины
16:29
Румыния выдворит из страны более 50 российских дипломатов

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«С поп-артистов на оперных суперзвезд»: как Басков повлиял на Алексея Романоф

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео