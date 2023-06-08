Установлена личность мужчины, пострадавшего в драке с участием Понасенкова*

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 85 0

После потасовки с участием знаменитости мужчина попал в реанимацию. Он не приходил в себя с момента удара, что затруднило процесс опознания.

Установлена личность мужчины, пострадавшего в драке с участием Понасенкова*

Фото: ВКонтакте / Понасенков Евгений Николаевич*

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Удалось установить личность пострадавшего мужчины, которого толкнул приятель известно блогера и историка Евгения Понасенкова*. Им оказался 55-летний Олег, об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчину 1968 года рождения разыскивал его друг, благодаря этому удалось установить личность госпитализированного с побоями. В сознание он не приходил с момента удара, а также при себе у него не было документов и личных вещей, что затрудняло процесс опознания.

3:52 PM Установлена личность мужчины, которого толкнул друг Понасенкова3:52 PM Установлена личность мужчины, которого толкнул друг Понасенкова*. Фото: 5-tv.ru

Ранее стало известно, что жертва инцидента с участием Понасенкова был прооперирован в нейрохирургическом отделении. После медицинского вмешательства он находится в тяжелом, однако стабильном состоянии. Врачи диагностировали у Олега закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Конфликт в районе Арбата в Москве произошел 7 июня. По словам Понасенкова, он вместе со знакомым юристом наслаждался прогулкой по столице, когда к ним подошел пьяный мужчина и начал безосновательно оскорблять. Спутник блогера решил действовать решительно и оттолкнул незнакомца, после чего тот споткнулся и упал. 

Ранее 5-tv.ru писал, что после драки с участием Понасенкова в центре Москвы было возбуждено уголовное дело.

* — признан в РФ иноагентом

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