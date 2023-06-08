МИД пообещал ответить на высылку сотрудников российского посольства из Румынии

В ведомстве не собираются молчать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
В Москве ответят на решение Румынии выслать сотрудников посольства РФ. Об этом РИА Новости заявили в российском МИД.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — говорится в сообщении.
До этого стало известно о том, что более 50 российских дипломатов должны покинуть Румынию в течение 30 дней. Таким образом, численность дипведомства сократится на 21 дипломата и 30 работников технико-административного отдела.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Румыния выдворит из страны более 50 российских дипломатов.
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