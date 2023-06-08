Бесплатный сыр — только в мышеловке: почему нельзя доверять «приятным» незнакомцам
Полковник ФСБ в отставке Демидкин призвал не доверять незнакомцам из-за риска попасть под вербовку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; личный архив Виталия Демидкина; 5-tv.ru
Предложить помощь и втереться в доверие, чтобы потом убедить перенести взрывчатку или убить человека. Как не стать жертвой подобной схемы?
Незнакомец, который хочет тебе помочь, не всегда имеет благие намерения. Полковник управления «Альфа» ЦСН ФСБ в отставке Виталий Демидкин рассказал 5-tv.ru, почему в нынешнее время лучше не доверять незнакомым людям, даже если они предлагают помощь.
«Они подбирают людей, которые в чем-то нуждаются, либо потеряны в жизни — не могут найти работу, нужен стакан или доза. Но если тебе помогли, то нужно насторожиться», — заявил Демидкин.
Так можно стать жертвой иностранных спецслужб и не заметить, как тебя начнут вербовать. Именно на одиноких и уязвимых людей действуют подобные схемы: помочь и втереться в доверие, чтобы потом убедить украсть документы, перенести взрывчатку или что-то взорвать самостоятельно.
«А почему тебе этот человек помог? Чем ты ему можешь быть интересен? А нет ли здесь подвоха?» — рассуждал эксперт.
Он напомнил, что бесплатный сыр — только в мышеловке. А за свою помощь агенты спецслужб могут потребовать серьезную плату, вплоть до убийства другого человека.
Опасен может быть даже человек, с которым вы знакомы мало или заочно. Он может убежать вас в наличии общих интересов и всячески обхаживать, но это лишь хитрая уловка, чтобы расположить к себе и не оставить выбора перед исполнением какой-либо просьбы.
Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал, как понять, что вас вербуют.
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