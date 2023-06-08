Остается только молиться? Реально ли спастись от акулы и как это сделать

Специалист объяснил, почему морские хищники нападают на людей, и что делать, если они оказались рядом с вами в воде.

Изменение мирового климата привело к тому, что не только в Египте, Турции, но и у побережья России можно повстречать тропические виды акул, известные нападениями на людей. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал ихтиолог Сергей Леонтьев.

По его словам, рыбаки все чаще видят опасных хищников в районе Сахалина и Южных Курил. Глубже в территориальные воды России они пока не заплывают.

«Это самые опасные виды — тигровые и белые акулы. Они заходят к нам с сезонным прогревом вод, когда в нашу зону идут стаи сардин. Акулы идут следом», — пояснил специалист.

По словам Леонтьева, причина нападения акул на людей всегда одна и та же — это элементарное проявление пищевого поведения. Хищники просто охотятся и воспринимают человека как добычу — такую же, как крупную рыбу или животное.

Тем, кто собирается нынешним летом отдохнуть на тропических пляжах, в местах массового обитания акул, специалист порекомендовал обращать внимание на тревожные оповещения местных властей.

«Как только появляются первые признаки агрессивного поведения акул, специальные службы оповещают все население побережья об этой опасности. Это делается и в Австралии, и в африканских странах. И когда вы будете подходить к пляжу, вы обязательно увидите такие объявления. Поэтому первое, что надо делать, — это обращать внимание на эти объявления и слушать предупреждения по радио. Если они есть, то ни в коем случае нельзя лезть в воду. Вот, собственно, и все», — отметил Леонтьев.

Если же акула появится рядом с вами во время пребывания в воде, то, к сожалению, ничего другого, как молиться и надеяться на чудо, не остается, констатировал ихтиолог.

«Те акулы, которые нападают на человека, как правило, весят 100 и более килограммов. Эта рыба последние несколько миллионов лет живет в океане и прекрасно к нему приспособлена. Она скорее всего убьет купальщика», — заключил Леонтьев.

О нападении акулы на серфера у берегов Гонолулу ранее сообщили власти Гавайских островов. 58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после укуса хищника в ногу. Местные жители рассказали, что незадолго до инцидента видели в этом районе тигровую акулу длиной около 2,5 метра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии 15-летняя девушка потеряла левую руку в результате нападения акулы.