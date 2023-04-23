Только к победе: как России удалось обойти кризис, несмотря на «подставы» Запада

США вместе с соратниками мечтают о крахе сверхдержавы. Но почему эта затея — за гранью реальности?

Тридцать четыре российских муниципалитета включены в планы развития приоритетного развития. Об этом заявил глава Минэка Максим Решетников на совещании с президентом. Кто же эти избранные? Это наши самые западные форпосты, которые оказались на санкционной передовой — близ границы с недружественными государствами,

Как уточнил, например, губернатор Псковской области, половина муниципалитетов граничит либо с Эстонией, либо с Латвией, за год — 300 миллионов рублей потерь только из-за того, что закрылись программы приграничного сотрудничества со странами ЕС. При том, регион — один из самых «вовлеченных» в спецоперацию — на псковщине базируется 76-я дивизия ВДВ и 2-я бригада спецназа ГРУ. И это тоже определяет специфику региона.

О том, как подтянуть каждый муниципалитет — говорили на специальном Совете по развитию местного самоуправления. Готовится новый федеральный закон, который должен с одной стороны передать часть полномочий, а значит, и финансов на начальный уровень власти, муниципальный, но, с другой стороны, надо подтянуть этот самый уровень до современных стандартов. По аналогии школы губернаторов создадут «школы мэров». Реформа структуры публичной власти проходит в период формирования многополярного мира. К сожалению, а может, и к счастью. Не мы выбираем время, время выбрало нас.

«Тенденция к многополярности в мире неизбежна. Он (тренд многополярности — Прим. ред.) будет только усиливаться. Те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделать. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, столкнуться только с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия отреагирует на невыдачу США виз журналистам для посещения мероприятия с Лавровым.