Трехлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46 0

В момент трагедии несовершеннолетний находился под присмотром няни.

Трехлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

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В Москве скончался трехлетний мальчик, выпав из окна квартиры на седьмом этаже. Как стало известно 5-tv.ru, в момент трагедии ребенок находился с няней, мама его отсутствовала.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Кустанайская вечером в минувший четверг. Что именно произошло, пока неизвестно. Но после падения с большой высоты несовершеннолетний тут же скончался. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас правоохранители уже начали проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы трагедии.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с подростком, которого облили горючим и подожгли.

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