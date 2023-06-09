Сам дурак: зачем Кличко и Зеленский решили публично поскандалить

Ситуация с невозможностью попасть в бомбоубежище вскрыла истинное отношение жителей страны к власти, степень поддержки и недовольство работой.

Вместе с рьяным желанием президента Украины Владимира Зеленского убедить весь мир в том, что жители страны полностью поддерживают его политику, он активно борется с мэром Киева Виталием Кличко. Что не поделили два политика, у которых, казалось бы, цель должна быть одна — сделать жизнь граждан лучше?

Как сообщило издание EADaily, скандал между политиками возник в начале июня. Его спровоцировала история, когда киевляне не смогли попасть в бомбоубежище поликлиники из-за попросту закрытых дверей. В результате осколки украинской ракеты убили женщину и двух несовершеннолетних.

Стоит отметить, что в Минобороны России неоднократно заявляли, что ВС РФ наносят высокоточные удары по военным и энергетическим объектам Украины. ВСУ при этом размещают средства ПВО в городах, подвергая риску мирных граждан, так как обломки украинских зенитных ракет подают на жилые дома.

Общество тут же отреагировало на это событие, заявив — власть вовсе не такая пушистая, как пытается казаться. К ответу призвали сразу обоих, которые вину начали перекладывать друг на друга. А Кличко и вовсе «перевел стрелки» и на главу Деснянского района Дмитрия Ратникова. Именно там и находилась злополучная поликлиника. Ответ Зеленского не заставил себя долго ждать.

«Сказал бы так: может быть нокаут», — заявил Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, говоря о Кличко.

Украиский лидер в попытках себя оправдать выдал целую серию инфоповодов, якобы изобличающих поведение Кличко. Тот в свою очередь стал отвечать. Он признал, что использование выделенных на бомбоубежища средств является «неудовлетворительным». Но высказал это лишь в момент скандала, хотя деньги выделяли еще два года назад. В результате взбесился уже Ратников. Он предложил Кличко подать в отставку. Тем самым немного утихомирил политика и «перевел стрелки» на совсем других людей.

Так, под удар внезапно попал охранник поликлиники, который якобы оставил в опасности людей. Теперь ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Политики наверное подумали, что им удалось отвести от себя гнев, но не тут то было. Жители страны публичную перепалку, желание снять с себя ответственность и предъявление нарушения статьи уголовного кодекса восприняли как попытку, как говорится, найти «козла отпущения».

«В общем, в трагедии с погибшими возле закрытого убежища больше всех виноват тот, у кого меньше всего денег», — написала украинская журналистка в социальной сети.

Но, пожалуй, это пока еще цветочки. Больше всего Зеленский и Кличко боятся, что вскроется истинное отношение граждан к росту цен на продукты, коммунальных тарифов, растущей нищете и в дальнейшем преступности. Поэтому и прибегают к методу — лучшая защита — это нападение…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего на этот раз главком ВСУ Валерий Залужный отсутствовал на встрече с Владимиром Зеленским.