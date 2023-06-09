Не досчитались одного: Залужный не пришел на важную встречу с Зеленским

Еще несколько дней назад президент Украины демонстрировал публике фото со здоровым главкомом ВСУ, готовым к работе. Но уже сейчас Залужный куда-то вновь пропал.

Вокруг главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного вновь поползли слухи. Поводом для них послужило отсутствие военного на встрече президента страны Владимира Зеленского с высокопоставленными офицерами, которое заметил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Так, на встречу пришли, казалось бы, все: и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, и начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко.

«Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на „важную“ встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — задался вопросом Кива в своем Telegram-канале.

Хотя еще несколько дней назад украинский президент демонстрировал публике фото с главкомом ВСУ, готовым к работе. Это стало первым реальным подтверждением, что Залужный жив. Ведь в мае поползли слухи о его тяжелом ранении и даже смерти. Их спровоцировал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он сообщил, что тот не сможет присоединиться к заседанию комитета из-за «напряженной оперативной ситуации».

Позднее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ. Также сообщалось, что Залужный перенес несколько тяжелых операций и, возможно, по состоянию здоровья покинет свой пост. Однако украинская сторона все эти заявления опровергала и выдавала якобы видеоподтверждения. Одним из них стали кадры, на которых Залужный сидел в кресле, следов ранений на нем видно не было. Но экс-сотрудник Пентагона вскоре назвал видео фейком.

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