Дамский угодник: Билл Мюррей в 72 года закрутил роман с 43-летней певицей

Легендарный охотник за привидениями и артистка могли влюбиться друг в друга на фоне горя. Недавно они оба потеряли супругов.

Легендарный охотник за привидениями Билл Мюррей не теряет звание одного из главных ловеласов Голливуда. И это в его 72 года!

Журналисты узнали: дамский угодник завязал роман с певицей Келис, которая почти на 30 лет его моложе. Артиста заметили на концерте исполнительницы в Лондоне, а затем их застукали выходящими из отеля.

К слову, у Мюррея шестеро детей. Он был женат дважды, его вторая супруга недавно ушла из жизни. Новая возлюбленная тоже была замужем — и ее супруг тоже скончался в прошлом году.

Предполагают, что пара могла изначально сойтись на почве общего горя, а Мюррея в итоге покорил ее «Молочный коктейль». Так называется главный сингл певицы.