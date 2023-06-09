Опасаются взрыва: мощный пожар вспыхнул в американской Аризоне
Склад деревянных поддонов загорелся в американской Аризоне
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Moffat; 5-tv.ru
Огонь быстро перекинулся на технику, а затем и на ближайшие постройки.
В американской Аризоне более 100 спасателей в эти минуты пытаются потушить мощный пожар. Пламя вспыхнуло на территории склада деревянных поддонов, где вокруг расположено множество промышленных производств.
Огонь быстро перекинулся на технику, а затем и на ближайшие постройки. Местных жителей эвакуируют — пожарные опасаются взрыва, который может произойти в любую минуту.
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