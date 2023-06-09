Два человека ранены после падения БПЛА в Воронеже

После падения беспилотника в центре Воронежа пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Им оказывается вся необходимая помощь», — уточнил он.

Прежде стало известно, что дрон упал утром 9 июня на улице Белинского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали новые правила использования беспилотников над городами. Они могут заработать уже с марта 2024 года.