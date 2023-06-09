Два человека ранены после падения БПЛА в Воронеже
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ЧП произошло в самом центре города.
Фото: Telegram / Мой и твой Воронеж
После падения беспилотника в центре Воронежа пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Им оказывается вся необходимая помощь», — уточнил он.
Прежде стало известно, что дрон упал утром 9 июня на улице Белинского.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали новые правила использования беспилотников над городами. Они могут заработать уже с марта 2024 года.
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