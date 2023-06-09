Турция станет дороже для российских туристов: в чем причина?

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Экономист Эрчин: Турция станет дороже для туристов из РФ в связи с курсом валюты и ростом цен

Турция станет дороже для российских туристов: в чем причина?

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тем временем, для европейцев Турция становится «дешевым курортным поселком».

Для российских туристов становится все более недоступным отдых за рубежом. Турция обойдется теперь намного дороже из-за роста цен и курса иностранной валюты. Об этом РИА Новости сообщил экономист Реджеп Эрчин.

Однако эксперт считает, что все это не отразится плохо на турецко-российских отношениях.

«Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить ее в жертву краткосрочной политике», — говорит Эрчин.

Тем не менее, он согласился, что из-за инфляции в Турции цены для туристов из России этим летом будут довольно высокими. А вот для тех, кто держит свои деньги в иностранной валюте, Турция станет настоящим «дешевым курортным поселком». Именно поэтому, по мнению аналитика, экономический баланс страны возможно будет поднять с помощью притока иностранной валюты и снижением импорта энергоносителей.

Кстати, в мае российские туроператоры рассказывали о том, что отдых именно в этой стране приходится более 50% всех броней в России. Также они отмечали, что рост цен на путевки ускорился в сравнении с предыдущими месяцами на 30%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России открывается второй воздушный коридор на юг.

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