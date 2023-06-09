Минобороны РФ запустило раздел о крупнейшей авиационной битве ВОВ

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Игорь Рязов
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Минобороны РФ запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа»

Минобороны РФ запустило раздел о крупнейшей авиационной битве ВОВ

Фото: www.globallookpress.com

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В ходе воздушных боев в небе над Кубанью советская авиация разработала новую тактику и уничтожила тысячу самолетов нацистов. А позднее благодаря этому Красная армия выиграла битву за Кавказ.

Минобороны РФ запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа». Он посвящен воздушным боям, которые проходили с апреля по июнь 1943 года в небе над Краснодарским краем и позволили СССР выиграть битву за Кавказ.

«Групповые воздушные бои день ото дня увеличивались в масштабе, перерастая от отдельных столкновений истребителей и бомбардировщиков в многодневные воздушные сражения. В результате в небе над Кубанью разыгралась крупнейшая авиационная битва Великой Отечественной войны», — рассказали в Минобороны РФ.

В разделе можно ознакомиться с рассекреченными оперативными документами из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ. Например, прочитать боевые распоряжения штаба ВВС Северо-Кавказского фронта, приказы командующим воздушными армиями и войскам фронта.

Также в мультимедийном разделе представлены архивы с приказами о награждении советских летчиков. В общей сложности звание Героя Советского Союза присвоили 52 летчикам, которые сражались в небе над Кубанью. Именно здесь проявили себя такие асы, как Александр Покрышкин и Григорий Речкалов.

Крупнейшая авиационная битва Великой Отечественной войны произошла именно на Северо-Кавказском фронте. За время боев на Кубани советская авиация разработала новую тактику боя и уничтожила свыше одной тысячи немецких самолетов. В результате нацисты не смогли получить господство в воздухе и сдержать наступление Красной армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало архивные документы о зверствах и убийствах в концлагерях.

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