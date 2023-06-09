Есть риск распространения: что делать при зубной боли во время отпуска

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Аделина Ким
Аделина Ким 49 0

Стоматолог Донцова: при зубной боли в отпуске можно принять обезболивающие препараты

Есть риск распространения: что делать при зубной боли во время отпуска

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Специалист рассказала о способах, позволяющих снять дискомфорт.

Во время отдыха на даче или в отпуске вас может неожиданно застать зубная боль от обильного употребления вредной пищи. Стоматолог-терапевт Альбина Донцова рассказала, как вести себя в такой ситуации.

При появлении дискомфорта врач советует незамедлительно обратиться к стоматологу в ближайшую клинику. А пока вы ждете приема, можно принять обезболивающие препараты.

Например, 30-60 секунд прополоскать проблемное место хлоргексидином. Но при усилении боли незамедлительно следует прекратить процесс.

Эксперт также не рекомендует использовать перекись водорода и отвары, приготовленные по народному рецепту, передает издание Газета.ру. Не стоит прикладывать к больному месту холодные компрессы — вы рискуете распространить воспаление и «загнать» в организм новую инфекцию.

«Если у вас болят десны, если они воспалились, то, опять же, помогут полоскания хлоргексидином или мирамистином, обработка специальными гелями или мазями (солкосерил, метрогил дента и так далее). Их можно и нужно купить в аптеке перед поездкой на дачу», — отмечает Донцова.

Однако стоит помнить, что такие меры лишь временно снимают боль. Надежно решить проблему может только стоматолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких неочевидных болезнях стоит идти к стоматологу.

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