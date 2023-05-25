Лечит не только зубы: при каких неочевидных болезнях стоит идти к стоматологу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Врач Лосев: Стоматологи могут помочь не только при зубных болях

Лечит не только зубы: при каких неочевидных болезнях стоит идти к стоматологу

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Доктор рассказал, что зубные врачи могут избавить пациентов от болей в спине и еще от множества проблем.

Многие не знают, что стоматолог занимается не только зубами: этот врач может помочь при более широком спектре проблем. Об этом изданию aif.ru заявил стоматолог Владимир Лосев.

Так, при головных болях, дискомфортных ощущениях в области жевательных мышц, посторонних шумах в ушах и даже при проблемах с шеей и позвоночником стоит посетить зубного врача. И это только половина проблем, которые может решить стоматолог.

Очень часто в таких ситуациях пациенты навещают врачей-терапевтов. При этом доктора такой специализации нередко не могут поставить точный диагноз и дать направление к нужному специалисту.

А им как раз может стать стоматолог, хотя все эти проблемы, на первый взгляд, не имеют отношения к зубам. Они могут быть связаны с неправильным положением нижней челюсти, — а это работа как раз для стоматолога.

Качественный специалист проведет ряд обследований и установит проблему, из-за которой мог появиться недуг. Даже храп может стать поводом навестить стоматолога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие привычки разрушают зубы.

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