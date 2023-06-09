Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

На днях МИД России выразил решительный протест бельгийскому послу.

Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Тема:
Спецоперация

Бельгия приняла решение поставить Украине боеприпасы калибра 105 миллиметров. Об этом сообщает Reuters.

«В Бельгии планирует отправить в помощь Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро», — говорится в сообщении.

На днях МИД России выразил решительный протест послу Бельгии в Москве Марку Михельсену. Как отмечалось в официальном заявлении российского дипведомства, это связано с вопиющей ситуацией вокруг постоянных диверсий и жесткой антироссийской политикой.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как посла Бельгии в Москве вызвали в МИД России.

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