Умерла звезда Большого театра Елена Озерова

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Полина Долгова
Полина Долгова 43 0

Заслуженная артистка РФ всю свою жизнь посвятила работе на сцене.

Умерла звезда Большого театра Елена Озерова

Фото: фото из открытых источников

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Заслуженная артистка России Елена Озерова умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

Она ушла из жизни еще 8 июня, однако подробной информации о смерти звезды пока нет.

Родилась будущая звезда в 1942 году в Москве. Выросла будущая знаменитость в семье известного поэта и критика Льва Озерова.

Неудивительно, что ее карьера оказалась тесно связана с творческой сферой. В молодости артистка обучалась хоровому дирижированию, а также проходила практику в Московском училище.

В конце 1970-х Озерова получила приглашение от Бориса Покровского на работу в Камерный музыкальный театр. Ею была создана группа набора детей, которую она возглавляла до 2020 года.

С ней юные артисты отыграли не одну постановку, восхитившую зрителей. В конце 80-х заслуженная артистка начала работать в Большом театре. Там же она организовала труппу с детьми, где выступали юные вокалисты от четырех до шести лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что режиссер Вячеслав Ребров умер на 79-м году жизни.

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