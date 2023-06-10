Было ваше, стало наше: как заполучить соседский дачный участок

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Алексей Панков
Алексей Панков 79 0

Депутат Чаплин: россияне могут заполучить соседский дачный участок по закону

Было ваше, стало наше: как заполучить соседский дачный участок

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Депутат Госдумы рассказал о законных способах получить чужую собственность.

Россияне могут оформить на себя бесхозный соседский участок. Об этом сообщил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, это возможно, если территория заброшена более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли. По решению суда земля может быть изъята у владельца. Однако такой способ не гарантирует, что участок передадут добросовестному соседу.

Если у земли нет фактического владельца, ее могут признать бесхозной. Так происходит, когда человек умирает, а наследники забывают про участок и не вступают в права собственника.

«Росреестр может принять на учет землю с таким статусом по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашел, и без решения суда. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника», — отметил Чаплин.

Третий вариант — так называемая приобретательная давность. Сосед может претендовать на участок, если ухаживает за землей или открыто проживает в бесхозном доме на ней. При этом настоящие владельцы не должны заявлять о себе в течение 15 лет.

«В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником. Основная проблема этого способа в том, что гражданину, пользующимся участком не должен быть известен собственник этого имущества. То есть, если в реестре есть запись о собственнике, то использовать приобретательную давность уже не получится», — отметил политик.

Он добавил, что в судебной практике были случаи, когда граждане осваивали соседские территории и могли на них претендовать спустя 15 лет владения.

 

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