Эксперт Мухаметов: переносящие заболевания комары опаснее акул для россиян

В российских водах практически невозможно умереть от нападения акулы. Гораздо большую опасность представляют привычные комары, переносящие различные заболевания. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что в год от нападения морских хищников погибает до десяти человек.

«От гиппопотама, например, от 500 человек до трех тысяч каждый год. Даже безобидные олени — от них погибает больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», — отметил Мухаметов.

Преподаватель напомнил, что акулы обитают в тропических водах. Водятся они и в Красном море, однако нападают на купающихся крайне редко.

Эксперт также отметил, что в Черном море водится подвид хищников под названием катран. Серьезной опасности такие акулы не представляют. Максимум они смогут откусить палец. В исключительных случаях в жаркие периоды акулы подплывают к берегам Владивостока. Однако это происходит очень редко.

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