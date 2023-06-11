Пике в прошлом? Певица Шакира закрутила новый роман

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Певица Шакира встречается с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном

Пике в прошлом? Певица Шакира закрутила новый роман

Фото: REUTERS / USA TODAY Sports

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Артистка, наконец, счастлива и снова улыбается на новых снимках.

После разрыва с футболистом Жераром Пике, певице Шакире приписывают новые романы. Однако на этот раз близкий к ее семье источник рассказал, что она влюблена в знаменитого автогонщика Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам источника, пара вместе уже некоторое время. На днях певица даже побывала на Гран-при «Формулы-1» в Испании с участием Хэмилтона. К слову, спортсмен пришел к финишу вторым. Затем влюбленные отправились на ужин в загородный дом к своим друзьям. Папарацци тут же отправились за ними и успели сделать несколько снимков. На фотографиях видно, как Льюис нежно обнимает Шакиру за талию, пока та что-то ему рассказывает. Фанаты знаменитостей очень рады таким новостям, ведь недавно их любимая артистка пережила тяжелый разрыв с футболистом Жераром Пике. Ну а теперь, наконец, снова счастлива.

Новый бойфренд Шакиры Льюис Хэмилтон

Новый бойфренд Шакиры Льюис Хэмилтон. Фото: www.globallookpress.com / Loris Roselli

Шакира ушла от Пике в июне 2022 года, узнав о его изменах. О неверности возлюбленного ей помогло догадаться любимое клубничное варенье. Вернувшись с гастролей, она заметила в холодильнике пустую банку. Поскольку футболист ненавидел это варенье, Шакира сразу же догадалась, что в доме была «гостья». Потом оказалось, что любимый изменял ей с молодой Кларой Чиа Марти прямо у них в доме, пока певицы не было дома.

Эта та, что съела джем? Жерар Пике показал, на кого променял певицу Шакиру

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шакире приписывали роман с Томом Крузом.

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Пике в прошлом? Певица Шакира закрутила новый роман

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