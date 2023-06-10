«Должна дать им много любви»: как Анна Казючиц заменила мать детям Грамматикова

Артистка часто вживалась в роли любовниц и разлучниц, а вскоре ей пришлось примерить такую роль в реальности.

Актриса Анна Казючиц в 16 лет впервые переехала в Москву и легко поступила в «Щуку». Она смогла впечатлить комиссию чтением Пушкина. В то же время она успешно примерила на себя образ злой царицы. С того момента эта роль буквально приклеилась к ней даже в реальной жизни.

Ходили слухи, что в студенчестве Анна крутила роман с актером Владимиром Яглычем, но несмотря на привлекательность парня, из-за сложного графика и постоянных репетиций она совсем не успевала думать о поиске своей второй половинки.

«Абсолютно точно: нет времени и сил крутить романы. Наши с Яглычем отношения так и остались на уровне симпатии и завершились, можно сказать, даже не начавшись. Мы не ходили на свидания и тем более никогда не жили вместе», — рассказывала Анна в эфире одного из популярных телеканалов.

В 2001 году звезда сыграла разлучницу-модель в сериале Егора Грамматикова «Воровка — 2: Счастье напрокат». Она старалась вжиться в роль и показать отличную работу в кадре. Тогда вместе с ней на съемочной площадке играла жена Грамматикова Лика Добрянская.

«Иногда ловила на себе ее взгляды-молнии, в которых почему-то читалась то ли неприязнь, то ли скрытая тревога. Я совершенно точно ей не нравилась. Возможно, не зря говорят, что актеры — люди с особой интуицией. Она как будто предчувствовала, что однажды я возникну в жизни ее семьи», — вспоминает Анна.

После этого Казючиц и Грамматиков длительное время не виделись, но потом Анну пригласили озвучить героиню сериала «Аэропорт», режиссером которого был Егор. Между ними проходила искра, коллеги разговаривали на отвлеченные темы, а затем Егор признался, что у него есть сын Илья, а с женой Ликой он расстался.

Тогда актриса тоже была в отношениях с другим мужчиной, но все близилось к завершению из-за бесконтрольной ревности партнера. Егор не стал ждать и проявил инициативу, он подвез актрису до дома и начал ухаживать. На протяжении двух лет девушка держалась от него на расстоянии из-за страха ввязывания в новый роман.

Но все изменилось, когда жена Грамматикова попала в больницу. Вскоре она умерла от рака, а семилетний Илья остался совсем один. Именно тогда актриса поняла, что должна взять Егора с сыном к себе и «дать им много любви».

Казючиц предполагает, что Лика Добрянская вряд ли одобрила бы ее участие в жизни Ильи, но она старалась воспитать мальчика как своего родного ребенка. В 2014 году Анна вышла замуж за Егора и вскоре подарила ему сына Даниила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Анна Казючиц обрела сестру в эфире после теста ДНК.