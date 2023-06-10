В традициях Дикого Запада: в Польше обокрали спецпоезд с оружием для Киева

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

В Польше обокрали спецпоезд с оружием для Киева

В традициях Дикого Запада: в Польше обокрали спецпоезд с оружием для Киева

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Злоумышленники воспользовались халатностью американских военных, обслуживавших состав.

В Польше неизвестные обокрали специальный поезд, который перевозил оружие для Украины. Об этом сообщает издание Gazeta.pl.

Уточняется, что злоумышленники похитили ящики с боеприпасами из состава, обслуживаемого американскими военными, на вокзале города Венглинец. Кражу совершили ночью, когда возле вагонов никого не было, а обнаружила хищение служба охраны железных дорог. Ее сотрудники во время обхода заметили разорванные пломбы на двух вагонах.

Добычей воров стали 155-миллиметровые снаряды, гранатометы и боеприпасы к ним. Однако, отмечает издание, злоумышленники вряд ли знали, что находится в ящиках, так как выбросили их в ближайшем пруду, которые позднее нашла полиция. Скорее всего, преступники испугались, увидев содержимое ящиков, и поспешили избавиться от краденого, считают журналисты.

Также в публикации говорится, что кражи на станции Венглинец — явление рядовое: здесь регулярно останавливаются поезда с бытовой техникой, углем и другим товаром, привлекающим любителей легкой наживы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов возле порта Александруполис на севере Греции, который используется США и Североатлантическим альянсом для поставок оружия на Украину.

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