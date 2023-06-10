Из Мариинского театра эвакуировали зрителей спектакля из-за распыленной перцовки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 599 0

В результате инцидента пострадали три человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге зрителей эвакуировали из Мариинского театра во время показа балета «Лебединое озеро». По данным 5-tv.ru, одна из зрительниц спектакля распылила перцовый баллончик. Причиной поступка женщины послужил завязавшийся с другими зрителями конфликт.

После этого людей вывели из здания, в театре объявили технический перерыв и включили дополнительную усиленную вентиляцию. Когда помещение было проветрено — показ спектакля продолжился.

В пресс-службе театра также сообщили 5-tv.ru, что с женщиной уже разбираются правоохранители. В результате инцидента пострадали три человека. Врачи оказали им необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

«В театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание театра», — добавили в пресс-службе театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» возросло до 33.

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