Число погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» возросло до 33
Еще 44 человека остаются под наблюдением врачей в больницах.
Фото: © РИА Новости / УМВД России по Ульяновской области
Число погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» растет. На данный момент, как сообщил источник 5-tv.ru, жертвами суррогата стали 33 человека. На стационарном лечении в больницах Московской области остаются 44 пострадавших, в том числе четыре ребенка. Еще 28 пациентов уже восстановились, выписались и покинули палаты.
К вечеру 9 июня общее число отравившихся в разных регионах России составило 105 человек, пятеро из них несовершеннолетние. Пострадали жители Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курганской и Оренбургской областей.
О массовых отравлениях суррогатом в прессе заговорили 5 июня. Первые сигналы поступили их Ульяновской и Самарской областей, все госпитализированные с соответствующими симптомами указывали, что накануне пили «Мистер Сидр». Немногим позже медики начали фиксировать подобные случаи в других регионах России.
Как выяснилось, в напитке содержался метанол. В мае этого года сотрудник полиции, а также его знакомые, сын и отец, украли шесть тонн метилового спирта со складов МВД (он хранился там с 2012 года) и продали его самарскому предпринимателю. Тот в свою очередь приготовил зелье и разлил его по бутылкам, которые разъехались по магазинам страны.
Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тысяч литров «Мистера Сидра» в 11 субъектах РФ. Смертельно опасный напиток был обнаружен на прилавках в вышеперечисленных регионах, а также в Крыму, Владимирской, Курганской и Рязанской областях, республике Марий Эл и, Пермском крае и Мордовии. Производитель задержан, свою вину он не признал. Один из подозреваемых, как сообщал ранее 5-tv.ru, объявлен в розыск.
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