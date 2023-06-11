Алека Болдуина заметили в Нью-Йорке с костылем после операции по замене сустава

Голливудский актер Алек Болдуин, судя по фото папарацци, полон энергии после операции по замене тазобедренного сустава и вовсю вливается в привычный ритм жизни. Он перенес действительно серьезное хирургическое вмешательство и пока передвигается с помощью костыля, но уже весьма уверенно.

Как пишет издание TMZ, артист попал в объективы журналистов в Нью-Йорке вскоре после операции, она состоялась на прошлой неделе. С учетом возраста (Болдуину 65 лет) и сложности перенесенной процедуры можно сказать, что он очень быстро восстанавливается.

Недавно актер вышел на связь с поклонниками. Он рассказал, что уже давно прихрамывал из-за проблем с бедром. Около двух лет Болдуин «ковылял» вместо того чтобы организовать отпуск и заняться здоровьем, предпочтя работу. Но когда стало уже совсем больно, отложил дела. В 2018 году, по словам звезды, он перенес операцию на левом бедре, теперь ему заменили и сустав на правом.

Болдуин признавался, что после вмешательства ему приходится регулярно пить обезболивающее, чувствует он себя не так здорово, как это выглядит со стороны. Он заявил, что страшно рад существованию сильных препаратов, способных избавить от страданий. Говорит, «не находился под таким кайфом с 1977 года». Но главное — скоро все заживет, и можно будет хоть танцевать безо всяких таблеток.

Как известно, недавно закончилась долгая череда судебных разбирательств по делу о непредумышленном убийстве на съемочной площадке фильма, в котором сыграл Алек Болдуин. Тогда, в октябре 2021 года, он произвел выстрел из револьвера и ранил двух человек. Оператор Галина Хатчинс не выжила. Как выяснилось после трагедии, один из патронов оказался настоящим. Сам же актер отрицает, что нажимал на спусковой крючок. По его словам, выстрел произошел самопроизвольно. Ранее, сообщал 5-tv.ru, спустя полтора года с актера сняли все обвинения.