История окончена: с выстрелившего в оператора Болдуина сняли обвинения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Суд снял обвинения с Болдуина в убийстве оператора Хатчинс

История окончена: с выстрелившего в оператора Болдуина сняли обвинения

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Актер и его адвокаты довольны решением и не скрывают ликования.

С голливудского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на информированные источники.

«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», — сказали адвокаты знаменитости Люк Никас и Алекс Спиро.

Инцидент на съемочной площадке, в результате которого режиссер Джоэл Соуза получил ранение, а оператор Галина Хатчинс погибла, произошел в октябре 2021 года. Болдуина задержали, допросили и отпустили. Родственники погибшей подали в суд на знаменитость. Близкие обвиняли актера в халатности. Болдуин настаивал, что не виноват в произошедшем, так как не нажимал на спусковой крючок вопреки обвинениям. Он отказывался участвовать в слушаниях и заявлял, что выстрел произошел самопроизвольно.

В октябре 2022 года Болдуину удалось достичь внесудебного соглашения с родственниками погибшего кинооператора. Тогда вдовец Хатчинс отметил, что все стороны признают — произошедшее было несчастным случаем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие российские и зарубежные актеры погибли во время съемок.

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