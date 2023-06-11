Певица Нюша удивила фанатов признанием о детях: «Не планировала быть мамой во второй раз»

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Алексей Панков
Алексей Панков 86 0

Певица Нюша призналась, что не планировала рожать второго ребенка

Певица Нюша удивила фанатов признанием о детях: «Не планировала быть мамой во второй раз»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Пока что артистка хочет сосредоточиться на карьере, поэтому о третьем ребенке не задумывается.

Певица Нюша заявила, что не планировала рожать второго ребенка. Такое признание девушка сделала в интервью «Теленеделе» на фоне слухов о возможной третьей беременности.

«Я, если честно, не планировала быть мамой и во второй раз. <…> Но, как говорится, никогда не говори никогда. Поэтому я не буду говорить, что в дальнейшем наотрез отказываюсь иметь детей», — рассказала исполнительница.

Сейчас Нюша намерена сосредоточиться на карьере. Девушка отметила, что чувствует в этом свое профессиональное призвание.

Муж артистки, бизнесмен, Игорь Сивов, старается во всем поддерживать свою возлюбленную. Он не возражает против третьего ребенка, так как уже является многодетным отцом.

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Супруги воспитывают двоих детей — дочь Серафиму и сына Саффрона. В 2022 году Нюша призналась, что столкнулась с изменой со стороны мужа, когда была беременна вторым ребенком. Однако певица нашла в себе силы простить предательство со стороны любимого. Судя по всему, сейчас в паре царит гармония.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужа певицы Нюши могут проверить на вероятное уклонение от уплаты налогов. Мужчина предлагает тренинги личностного роста, которые обойдутся в круглую сумму.

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