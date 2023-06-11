«Безумно испугались»: экс-жена Пьехи назвала причину госпитализации

По словам супруги, раньше у Пьехи не было никаких проблем с сердцем.

Стали известны подробности госпитализации Стаса Пьехи. Экс-супруга артиста Наталья Горчакова рассказала KP.RU о состоянии певца, который ночью 11 июня попал в Боткинскую больницу.

Звезду увезли в карете скорой помощи после жалоб на боли в сердце. На данный момент внук Эдиты Пьехи находится в реанимации.

«Мы общались со Стасом вчера вечером. Он написал, что ему стало плохо, вызвали скорую. Мы все безумно испугались, были на связи», — поделилась Горчакова.

Женщина указала, что Пьеха спит и набирается сил. Последний раз, когда была связь с артистом, он сообщил, что все хорошо.

«И раз уж вышел с обращением к поклонникам, то точно все хорошо», — отметила модель.

О том, что певец попал в больницу, рассказал сам Стас Пьеха в своем блоге. Он опубликовал фото из больницы и сообщил, что врачи сделали ему кардиограмму сердца. Артист предполагает, что состояние здоровья ухудшилось из-за плотного графика.

«Конечно, причина в его плотном графике. Он заработался и вот результат», — подтвердила бывшая супруга исполнителя.

Также Горчакова отметила, что раньше у Пьехи не было никаких проблем с сердцем.

Несмотря на слова экс-избранницы, в 2019 году Стас Пьеха признавался, что пережил инфаркт.Это произошло в 2013-м, когда артисту было всего 34 года. Музыкант объяснил, что тогда часто пил алкоголь, принимал много лекарств и употреблял запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Пьеха опубликовал фото из реанимации.