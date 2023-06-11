«А сколько человеку надо?» — Зайцева рассказала, как живет на пенсию в 16 тысяч

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Актриса Людмила Зайцева рассказала, как она выживает на пенсию в 16 тысяч рублей

«А сколько человеку надо?» — Зайцева рассказала, как живет на пенсию в 16 тысяч

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Российская актриса призналась, что не путешествует в другие страны.

На третьем Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске народная артистка Людмила Зайцева призналась, как она выживает на пенсию в 16 тысяч рублей.

Актриса рассказала aif.ru, что пенсии ей на все хватает. Она добавила, что является человеком непривередливым и не гонится за экзотическими блюдами и дорогими брендами.

«Ну а сколько человеку надо? Одежда у меня есть, за квартиру хватает заплатить. У меня нет больших запросов — я не езжу на курорты, не езжу за границу», — сообщила Зайцева.

Актриса отметила, что даже при наличии средств ее не интересуют путешествия и полеты в другие страны. Благодаря своим проектам за всю жизнь Зайцева смогла побывать в Турции, Йемене, Болгарии, Польше, Монголии и в Индии.

«Есть деньги — хорошо, нет — ну нет и нет. Я человек самодостаточный во всем», — подчеркнула актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Зайцева рассказала о последней встрече с Василием Шукшиным.

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