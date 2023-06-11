На Херсонщине, как и во всей стране, считают заботу о культурных и исторических ценностях приоритетом властей.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о допущении использования украинского языка для общения и делопроизводства в регионе. Об этом государственный деятель сообщил в своем Telegram-канале.

Он акцентировал внимание на том, что указ был подписан накануне Дня России, который в стране отпразднуют 12 июня. По словам губернатора, это решение подчеркивает единство многонационального народа, проживающего на территории РФ.

«В ответ на ракетные удары киевского режима по мирным жителям, эвакуированным из зоны затопления в Херсонской области, мы еще сильнее объединяемся вокруг общей исторической цели — сломать мировую гегемонию англосаксонского доминирования и их желания вернуть колониальное владычество над умами людей», — прокомментировал Сальдо.

Политик подчеркнул важность сохранения права граждан на свободный выбор языка, культуры и воспитания. Он назвал заботу о культурных и исторических ценностях приоритетной задачей государства.

Таким образом, подписанный Сальдо указ разрешает использование украинского языка наравне с русским для общения и делопроизводства на территории Херсонской области. Кроме того, в Геническом и Новотроицком районе официально будет разрешен крымско-таатрский язык.

Врио губернатора региона отметил, что обсудил принятие закона с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства, по словам Сальдо, считает его решение важным и своевременным шагом.

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