«Мы не хотим воевать»: инженеры ВСУ оставляют ВС РФ неактивированные мины с посланиями

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Инженеры ВСУ оставляют российским саперам неактивированные мины с посланиями

«Мы не хотим воевать»: инженеры ВСУ оставляют ВС РФ неактивированные мины с посланиями

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На задней стороне снаряда мобилизованные украинцы пишут разное — выражают желание примириться или оставляют оскорбительные сообщения.

Украинские боевики на донецком направлении оставляют саперам Вооруженных сил РФ неактивированные взрывные устройства с посланиями. Об этом начальник инженерной службы полка группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Кирпич» рассказал журналистам.

Российский военный уточнил, что среди украинских инженеров есть мобилизованные. Как правило, именно они оставляют свои послания на минах. По его словам, боевики ВСУ активируют устройства не до конца или подкидывают и вовсе не приведенные в рабочее состояние мины. Надписи они оставляют на обороте снаряда на русском языке.

«Один раз встретили — мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой», — приводит агентство ТАСС слова российского военнослужащего.

В заключение военный признался, что такие находки греют душу российским солдатам, однако бывают и «оскорбительные мины». По его словам, встречаются боеприпасы с нацистской символикой или угрозами.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что три боевика ВСУ «переплыли» на сторону ВС РФ в Запорожье

Тема:
Спецоперация
11 июн
«Не хотел слышать»: в США заявили о шоке Зеленского из-за потери лучшей бригады ВСУ
11 июн
Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении
11 июн
ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении
11 июн
Вооружение Запада не помогло: как провалились все попытки контрнаступления ВСУ
11 июн
Снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек в Николаевской области
11 июн
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки армии России на фоне наступления ВСУ
10 июн
«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев
10 июн
Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
10 июн
Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley
10 июн
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:19
«Мы не хотим воевать»: инженеры ВСУ оставляют ВС РФ неактивированные мины с посланиями
12:12
«Не хотел слышать»: в США заявили о шоке Зеленского из-за потери лучшей бригады ВСУ
11:55
Лолита об избраннике: «Зачем мне спать с пенсионером? Нужен мужчина моложе»
11:43
Кома и смерть: как спасти человека после отравления «паленым» алкоголем
11:36
Путин подписал указ о присуждении Госпремий в области науки и технологий
11:23
На концерте в рамках ПМЭФ вместо «Зверей» выступит группа «Чиж и Со»

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео