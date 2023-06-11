Умер дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Видный деятель культуры, автор более 40 музыкальных произведений скончался на 78 году жизни.

Умер дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин

Фото: фото из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

Главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на странице творческого коллектива в соцсети ВКонтакте.

Прощание с видным деятелем культуры, народным артистом Республики Татарстан пройдет 12 июня в мечети «Аль-Марджани» в Казани. Похоронят музыканта в деревне Сосна Балтасинского района.

Рашид Мустафин родился 6 января 1946 года в Казани, в 1964 году окончил Ижевское музыкальное училище, затем Казанский институт культуры. В 1970 году стал лидером квартета аккордеонистов Татарского государственного ансамбля песни и пляски, а в 1972-м занял место за дирижерским пультом.

Вместе с творческим коллективом Мустафин побывал на гастролях в 30 странах мира, в том числе в США, Турции, Франции и Германии. На церемонии закрытия международного фестиваля во французском Конфолане дирижировал единым оркестром, состоящим из оркестров Татарстана, Коста-Рики, Мексики, Испании и Франции.

Мустафин известен как мастер-аранжировщик, автор многочисленных песен и более 40 опубликованных музыкальных произведений. Он умел играть на 14 музыкальных инструментах, увлекался коллекционированием и реставрацией аккордеонов, гармоней и баянов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный художник России Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Как сложилась судьба вдовы Сергея Михалкова, которая была на 48 лет младше его
16:40
Умер дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин
16:32
«Хотим произвести впечатление»: почему люди боятся ошибаться
16:21
Безуспешные попытки: в Минобороны рассказали о ходе контрнаступления ВСУ
16:11
Минус Stormer и Paladin: ВСУ снова понесли большие потери в западной технике
16:00
«Заполнить стадион»: SHAMAN раскрыл свою главную мечту

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги
«Боялись спугнуть удачу»: Романоф и Лолита не сотрудничали несколько лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео