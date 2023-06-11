В Крыму приостановлено движение поездов из-за повреждения полотна

Местных жителей и гостей региона просят соблюдать спокойствие и обещают устранить проблему за несколько часов.

В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем — от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, а для пассажиров временно организуют перевозку автобусами. Глава региона подчеркнул, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил граждан соблюдать спокойствие.

Как пишет ТАСС со ссылкой на компанию-перевозчика «Гранд сервис экспресс», в момент и после ЧП пассажирские поезда не проходили по поврежденному участку железной дороги в Кировском районе Крыма. Следование составов там ожидалось только через несколько часов. Компания направила сотрудников на место происшествия для оценки ситуации.

Как сообщал 5-tv.ru, на днях в Крыму вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который готовил теракт на железной дороге в Джанкойском районе.