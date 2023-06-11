«Она разная»: дочь Ларисы Долиной рассказала, как чувствует себя рядом с матерью

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Полина Долгова
Полина Долгова 10 0

Дочь Ларисы Долиной призналась, как чувствует себя рядом с матерью

«Она разная»: дочь Ларисы Долиной рассказала, как чувствует себя рядом с матерью

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Родственницы уже несколько лет живут в одной квартире.

Народная артистка Российской Федерации продолжает заниматься карьерой и активно выступать. Рядом с исполнительницей всегда находятся ее дочь и внучка. Однако взрослой наследнице нужно свое пространство, поэтому Лариса Александровна с грустью констатирует, что скоро может остаться одна.

Ангелина Миончинская и 11-летняя Александра живут на одной жилплощади со знаменитой бабушкой. Недавно 40-летняя дочь джазовой исполнительницы рассказала в эфире федерального канала, как чувствует себя рядом с матерью. Оказывается, в ближайшее время она планирует переезд.

У женщины есть собственная квартира, которая расположена довольно близко от жилья звездной матери. Дочь артистки пояснила, что внучка становится старше, поэтому ей нужно отдельное пространство, где она сможет заниматься своими делами, а знаменитая бабушка предоставить ей такой возможности не может.

Наследница звезды пояснила, что внучка становится старше, поэтому ей нужно отдельное пространство, где она сможет заниматься своими делами, а знаменитая бабушка предоставить ей такой возможности не может. Долина и сама понимает это.

«Она у нас девушка уже взрослая, ей нужна своя комната, а у меня ее просто нет», — поделилась, не скрывая своего расстройства, певица.

Кроме того, по словам родственницы. У них с матерью не совпадают образы жизни. Она пошутила, что чувствует себя «бабушкой» рядом с Долиной, поскольку предпочитает домоседство, в то время как артистка постоянно предлагает ей пойти повеселиться.

Миончинская работает программным директором у Долиной и получает за это зарплату. По ее словам, мама для нее — идеальная начальница.

«Мне есть с чем сравнить. Я ведь работаю с 15 лет. Дома и на работе она разная», — рассказала женщина.

Лариса Долина трижды была замужем. Построить крепкий союз у нее и так и не вышло. С третьим мужем, бас-гитаристом Ильей Спицыным, она рассталась спустя десять лет совместной жизни. Этот развод исполнительница переживала очень тяжело: она была на грани депрессии и в прямом смысле «заедала» стресс. В итоге Лариса Александровна прибавила в весе, а вернуться в форму и восстановить гармонию в сердце ей помогла любимая работа и близкие люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Ларисы Долиной раскрыла правду об отношениях с матерью.

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