Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена бойцами

Видео с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как бойцов на автобусах перевозят на территорию России. Освобожденные военнослужащие переполнены эмоциями, передают приветы родным и благодарят Вооруженные силы РФ за возвращение из плена. Некоторые признаются, что уже не надеялись увидеть Родину и близких.

До этого в военном ведомстве сообщили, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных бойцов доставят в медицинские учреждения военного ведомства для прохождения лечения и реабилитации, оказания всей необходимой медицинской и психологической помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные взяли в плен более 20 украинских боевиков в Луганской народной республике.