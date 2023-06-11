Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена бойцами

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

С подконтрольной Киеву территории вернулись 94 российских военнослужащих.

Фото, видео: Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Видео с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как бойцов на автобусах перевозят на территорию России. Освобожденные военнослужащие переполнены эмоциями, передают приветы родным и благодарят Вооруженные силы РФ за возвращение из плена. Некоторые признаются, что уже не надеялись увидеть Родину и близких.

До этого в военном ведомстве сообщили, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных бойцов доставят в медицинские учреждения военного ведомства для прохождения лечения и реабилитации, оказания всей необходимой медицинской и психологической помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные взяли в плен более 20 украинских боевиков в Луганской народной республике.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:33
В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»
21:20
«Грохочет гром»: как вести себя во время грозы
21:09
Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО
20:55
«А можно желать смерти?» — Агата Муцениеце возненавидела соседей
20:37
Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена бойцами
20:27
Молния убила туристку во время турпохода в горах Адыгеи

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Лолита не против записать совместный трек с Инстасамкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео